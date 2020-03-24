З Амстердама у Київ вилетів третій спецрейс з українцями

З Амстердама у Київ вилетів третій спецрейс з українцями

Фото
Укрінформ
З аеропорту "Схіпхол", що поблизу Амстердама, вилетів до Києва третій спецрейс авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" з громадянами України на борту.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“Рейс наш сьогодні вже третій. Найближчий рейс буде завтра. Місця є, тож люди можуть потрапити додому. Для цього треба зареєструватися на сайті МАУ, придбати квиток”, - сказав у коментарі Укрінформу в аеропорту “Схіпхол” український консул в Нідерландах Юрій Карпук.

З Амстердама у Київ вилетів третій спецрейс з українцями/ Фото: Ірина Драбок

Він також зазначив, що в Україну можуть повернутися й ті, хто втратив свої документи.

“Ситуації ці теж вирішуються. Тим, хто втратив документи, їм видається посвідчення особи на повернення і вони відлітають додому”, - пояснив Карпук.

Літак в Україну вилетів о 13:05 за місцевим часом. Рейс з Амстердама повністю викуплений – усі 188 місць.

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Як повідомляв Укрінформ, перший спецрейс авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" з українцями вилетів з Амстердама у Київ 19 березня, другий 20 березня.

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