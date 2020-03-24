Спецрейс "AirBaltic" Рига-Київ-Рига запланований на 25 березня

На 25 березня запланований спеціальний рейс авіакомпанії «AirBaltic» сполученням Рига-Київ-Рига з метою евакуації громадян Латвії з України. Одночасно ним вірогідно зможуть виїхати до Києва громадяни України.

Про це повідомляється на сторінці Facebook Посольства України в Латвії.

«25 березня 2020 р. латвійською стороною планується спеціальний рейс авіакомпанії «AirBaltic» сполученням Рига-Київ-Рига з метою евакуації громадян Латвії з України. Посольство України у взаємодії з МЗС України та Латвії опрацьовує можливість здійснення евакуації цим літаком до Києва також громадян України, які перебувають в Латвії. У попередньо сформованому списку Посольства наразі перебуває понад 40 осіб, які вже зголосилися повернутися в Україну до закінчення карантину», - йдеться в повідомленні.

Посольство просить громадян України, які хочуть повернутися в Україну 25 березня рейсом «AirBaltic» (орієнтовно о 18:10), терміново, до 14:00 24 березня повідомити Посольству України в Латвії за телефонами: +37129239262, +37167243082. «Для тих, хто ще не зареєструвався, просимо терміново, до 14:00 24.03.2020 р. заповнити форму за посиланням з обов’язковим зазначенням ваших паспортних даних, контактних даних, а також місця куди ви плануєте (для тих, хто проживає в інших областях України) від’їжджати після прибуття до Києва», - наголошують українські дипломати в Латвії.

Фінансовий аспект перельоту наразі узгоджується з латвійською стороною. Посольство опрацьовує питання забезпечення квитків для громадян України за максимально пільговою ціною.

Порядок посадки на рейс буде оголошено Посольством додатково. Всім зацікавленим пропонується слідкувати за оновленнями на офіційних сторінках Посольства в соцмережах.

Як повідомляв Укрінформ, 22 березня вже було відправлено евакуаційний потяг за маршрутом Рига-Вільнюс-Мінськ-Київ для евакуації громадян України, які залишилися на території Латвії, Литви та Білорусі у зв’язку із запровадженням карантину.