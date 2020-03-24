Спецрейс

Спецрейс "AirBaltic" Рига-Київ-Рига запланований на 25 березня

Укрінформ
На 25 березня запланований спеціальний рейс авіакомпанії «AirBaltic» сполученням Рига-Київ-Рига з метою евакуації громадян Латвії з України. Одночасно ним вірогідно зможуть виїхати до Києва громадяни України.

Про це повідомляється на сторінці Facebook Посольства України в Латвії.

«25 березня 2020 р. латвійською стороною планується спеціальний рейс авіакомпанії «AirBaltic» сполученням Рига-Київ-Рига з метою евакуації громадян Латвії з України. Посольство України у взаємодії з МЗС України та Латвії опрацьовує можливість здійснення евакуації цим літаком до Києва також громадян України, які перебувають в Латвії. У попередньо сформованому списку Посольства наразі перебуває понад 40 осіб, які вже зголосилися повернутися в Україну до закінчення карантину», - йдеться в повідомленні.

Посольство просить громадян України, які хочуть повернутися в Україну 25 березня рейсом «AirBaltic» (орієнтовно о 18:10), терміново, до 14:00 24 березня повідомити Посольству України в Латвії за телефонами: +37129239262, +37167243082. «Для тих, хто ще не зареєструвався, просимо терміново, до 14:00 24.03.2020 р. заповнити форму за посиланням з обов’язковим зазначенням ваших паспортних даних, контактних даних, а також місця куди ви плануєте (для тих, хто проживає в інших областях України) від’їжджати після прибуття до Києва», - наголошують українські дипломати в Латвії.

Фінансовий аспект перельоту наразі узгоджується з латвійською стороною. Посольство опрацьовує питання забезпечення квитків для громадян України за максимально пільговою ціною.

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Порядок посадки на рейс буде оголошено Посольством додатково. Всім зацікавленим пропонується слідкувати за оновленнями на офіційних сторінках Посольства в соцмережах.

Як повідомляв Укрінформ, 22 березня вже було відправлено евакуаційний потяг за маршрутом Рига-Вільнюс-Мінськ-Київ для евакуації громадян України, які залишилися на території Латвії, Литви та Білорусі у зв’язку із запровадженням карантину.

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