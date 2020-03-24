Michelin згортає виробництво шин у Канаді та Штатах

Французький виробник автомобільних шин група Michelin вирішила на два тижні зупинити більшість своїх підприємств в Канаді та США через коронавірус.

Про це із посиланням на заяву компанії повідомляє канадський суспільний мовник CBC News.

“У компанії повідомили про “поетапне припинення” деякого виробництва, що починається негайно та триватиме щонайменше два тижні”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що виробництво “критично важливих шин для економічного існування країни” триватиме.

“Збут та логістичні дії із наявними на складах запасами також продовжуватимуться для підтримки користувачів”, - зауважує CBC News.

У Північній Америці Michelin належить 19 заводів, на яких працює понад 21 тис. людей. Раніше в компанії вже заявили про закриття заводів у кількох європейських країнах, які найбільше постраждали від епідемії коронавірусу.