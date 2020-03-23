Ford, General Motors та Tesla дозволили виробляти апарати штучної вентиляції легень

Ford, General Motors та Tesla дозволили виробляти апарати штучної вентиляції легень

Укрінформ
Автовиробникам Ford Motor Co, General Motors Co та Tesla Inc надали дозволи на виробництво апаратів штучної вентиляції легень та іншого медичного обладнання.

Про це повідомив президент США Дональд Трамп у Twitter.

«Ford, General Motors та Tesla отримали зелене світло для запуску виробництва апаратів штучної вентиляції легень та інших металевих продуктів, швидко!» - написав він.

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Як повідомляв Укрінформ, раніше генеральний директор Tesla Ілон Маск заявив, що компанія готова виробляти апарати штучної вентиляції легенів (ШВЛ), якщо у цьому буде потреба.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710, з них більше 99 тисяч осіб одужали, 14 704 людини померли.

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