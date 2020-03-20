Клуб УПЛ «Олександрія» закупив апаратуру для лікарень на 5 млн гривень

Зокрема, лікарні отримають апарати штучної вентиляції легенів.

Клуб УПЛ «Олександрія» закупив апаратуру для трьох лікарень Кіровоградської області на суму більш ніж 5 мільйонів гривень на випадок поширення коронавірусу. Зокрема, лікарні отримають апарати штучної вентиляції легенів, повідомляє офіційний сайт клубу.

«Вдалося відшукати надійних постачальників і придбати для дитячої обласної лікарні такий необхідний апарат штучної вентиляції легенів. Нам повідомили, що його вже встановили. Це основний медичний заклад, де лікують дітей з усієї Кіровоградщини, тому додаткове обладнання завжди актуально», - сказав президент «Олександрії» Сергій Кузьменко.

Нагадаємо, Українська асоціація футболу вирішила призупинити всі футбольні змагання в країні в зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19. Терміни повернення українського футболу наразі невідомі.

Всі українські команди пішли на карантин на невизначений термін. На вимушену паузу лідером УПЛ пішов «Шахтар», чий відрив від «Зорі» і «Динамо» складає 13 очок.