ФК "Колос" допоможе лікарням Київщини в боротьбі з коронавірусом

Футбольний клуб української Прем'єр-ліги "Колос" (Ковалівка) вирішив приєднатися до боротьби з коронавірусом, через який недавно було припинено чемпіонат країни.

Клуб з Київщини прийняв рішення закупити 10 апаратів штучної вентиляції легенів для лікарень Київської області, повідомляє Zbirna.com.

Президент "Колоса" Андрій Засуха заявив: "Ми ніколи не залишимося осторонь цієї дуже серйозної для нас всіх проблеми. Ми були, є й будемо однією великою родиною".

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Крім того, ФК "Колос" забезпечив медичний персонал лікарень усіма необхідними засобами індивідуального захисту і придбав медикаменти для максимально ефективної роботи установ під час карантину.