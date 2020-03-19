Назвали точну дату відновлення чемпіонату Італії з футболу

Чемпіонат італії з футболу має відновитися 3 травня і завершитися в наприкінці червня.

Про це заявив президент Італійської федерації футболу Габріеле Гравіна, повідомляє Football Italia.

"Ми працюємо над новим календарем, згідно з яким чемпіонат відновиться 3 травня і пройде до 30 червня, - сказав Гравіна. - Можливо, доведеться задіяти кілька днів у липні. Ми відправили запит владі країни, а також ФІФА та УЄФА. Візьмемо до уваги й міжнародну перерву, яку УЄФА запланував на початок червня, аби дограти відбіркові матчі Євро-2021. Звичайно, найкраща дата завершення чемпіонату - 30 червня, проте можуть бути зроблені непередбачені заходи, через які розіграш триватиме й до 30 липня".