У М'янмі - перші випадки зараження коронавірусом
Укрінформ
У М'янмі зареєстрували перші два випадки зараження коронавірусом на території країни.
Про це заявили в Міністерстві охорони здоров'я країни, повідомляє Myanmar Times.
«У двох чоловіків з М'янми позитивний результат на Covid-19», - йдеться в повідомленні.
Це 26-річний громадянин М'янми, який повернувся з Британії, а також 36-річний власник американської грін-карти, який повернувся з США. Обидва пацієнти госпіталізовані.
У Міністерстві наголосили, що перевірять всіх контактних осіб хворих.
Наразі у світі зареєстровано 381 744 випадки зараження коронавірусом, зокрема 102 429 осіб одужали й 16 558 померли.
Фото: АА