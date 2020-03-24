У М'янмі - перші випадки зараження коронавірусом

У М'янмі - перші випадки зараження коронавірусом

Укрінформ
У М'янмі зареєстрували перші два випадки зараження коронавірусом на території країни.

Про це заявили в Міністерстві охорони здоров'я країни, повідомляє Myanmar Times.

«У двох чоловіків з М'янми позитивний результат на Covid-19», - йдеться в повідомленні.

Це 26-річний громадянин М'янми, який повернувся з Британії, а також 36-річний власник американської грін-карти, який повернувся з США. Обидва пацієнти госпіталізовані.

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У Міністерстві наголосили, що перевірять всіх контактних осіб хворих.

Наразі у світі зареєстровано 381 744 випадки зараження коронавірусом, зокрема 102 429 осіб одужали й 16 558 померли.

Фото: АА

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