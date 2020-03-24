У Бангладеш через коронавірус оголосили 10-денні вихідні та розгорнули армію

Через зростання кількості випадків зараження на COVID-19, у Бангладеш оголосили вседержавні 10-денні вихідні та розгорнули армію.

Про це пише Xinhua.

“Для допомоги місцевій владі буде розгорнуто армію, оскільки усі державні та приватні офіси в країні будуть закриті із 26 березня до 4 квітня”, - сказав секретар уряду Бангладеш Хандкер Ансварул Іслам.

За його словами, закриття не стосуватиметься невідкладних служб, таких як поліція та лікарні. Громадський теж транспорт продовжить роботу, однак ходитиме рідше.

“Людей закликали не покидати помешкання, окрім як для отримання предметів першої необхідності. Бангладешців також закликали дотримуватися соціального дистанціонування”, - зазначає Xinhua.

Агентство додає, що станом на понеділок на території Бангладеш було підтверджено 33 випадки інфікування COVID-19. Недуга забрала життя трьох людей.

Фото: АА