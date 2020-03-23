Меркель зробили тест на коронавірус

Стан здоров’я канцлера ФРН Ангели Меркель, яка перебуває під домашнім карантином через контакт з інфікованою людиною, хороший і вона продовжує керувати країною.

Про це заявив її речник Штеффен Зайберт у понеділок на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Канцлер почувається добре…Вона повністю виконує свою роботу", - запевнив Зайберт.

Він зазначив, що в понеділок канцлер керувала засіданням уряду в телефонному режимі. Таким же чином вона може виконувати іншу роботу, зокрема, вести віртуальні перемовини.

У понеділок Меркель зробили тест на наявність коронавірусу, про його результати Зайберт обіцяє поінформувати невідкладно. Тим часом 65-літня політик виконує рекомендації Інституту Роберта Коха. Меркель, за словами її речника, дуже радіє великій кількості побажань доброго здоров’я, які надходять на її адресу.

Як повідомляв Укрінформ, канцлер ФРН Ангела Меркель самоізолювалася на карантина, адже минулої п’ятниці контактувала з лікарем, у якого підтверджено інфікування коронавірусом.

Канцлер пішла на карантин відразу після оголошення рішучих загальнодержавних заходів щодо обмеження контактів.

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У Німеччині щонайменше на 2 тижні вводиться жорсткий контроль на контакти, який передбачає можливість спілкування виключно в колі людей, які проживають в одному помешканні, або зустріч однієї людини з іншою людиною, яка не є членом родини.

Фото: DPA