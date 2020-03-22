Меркель пішла на карантин

Канцлер ФРН Ангела Меркель самоізолювалася на карантин.

Про це повідомляє Німецьке Радіо.

«Канцлер Меркель вимушена піти на домашній карантин», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Меркель минулої п’ятниці контактувала з лікарем, у якого підтверджено інфікування коронавірусом.

Канцлер пішла на карантин відразу після оголошення рішучих загальнодержавних заходів щодо обмеження контактів.

Як повідомляв Укрінформ, у Німеччині щонайменше на 2 тижні вводиться жорсткий контроль на контакти, який передбачає можливість спілкування виключно в колі людей, які проживають в одному помешканні, або зустріч однієї людини з іншою людиною, яка не є членом родини.