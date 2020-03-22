Німеччина обмежує контакти за формулою 1+1

У Німеччині щонайменше на 2 тижні вводиться жорсткий контроль на контакти, який передбачає можливість спілкування виключно в колі людей, які проживають в одному помешканні, або зустріч однієї людини з однією іншою людиною, яка не є членом родини.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель 22 березня після телефонної конференції з головами урядів усіх 16 земель ФРН, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми погодилися з необхідністю розширення обмежень соціального життя та мобільності... Ми повинні скоротити контакти за межами родини до абсолютного необхідного мінімуму… Так ми рятуємо життя», - заявила Меркель, додавши, що наразі це є єдиним способом уповільнити захворюваність.

Вона перерахувала правила, яких мають дотримуватися громадяни впродовж щонайменше 2 найближчих тижнів по всій Німеччині.

Отже, поява в публічних місцях дозволяється лише по одному або членами однієї родини; людина має зустрічатися не більше як з однією людиною.

Відстань між людьми має бути мінімально 1,5, а краще - 2 метри.

Дозволяються походи по одному на роботу, до лікаря, за покупками, індивідуальні зайняття спортом або прогулянки, виходи з метою допомоги комусь або догляду за кимось.

Забороняються зустрічі груп людей як за межами домівок, так і за місцем проживання. «Це з огляду на серйозність ситуації, неприйнятно», - заявила канцлер і запевнила, що слідкувати за виконанням правил буде поліція.

Вона поінформувала, що повністю закриваються всі пункти громадського харчування, ресторани (окрім доставки), перукарні, масажні та тату-салони.

Громадський транспорт функціонуватиме.

За даними інституту Роберта Коха, станом на 22 березня у Німеччині лабораторно підтверджено 18 610 випадків захворювання Сovid-19.