Баварців посадили на «жорсткий карантин»

Баварцям заборонили залишати домівки без нагальної потреби.

Про це поінформував на брифінгу прем’єр-міністр землі Баварія Маркус Зьодер, повідомляє кореспондент Укрінформ.

«Ми вводимо строком на 2 тижні принципові обмеження», - зазначив Зьодер, уточнивши, що йдеться лише про припинення соціального життя.

Всі, хто можуть працювати вдома, будуть це робити, в лікарнях виконуватимуть лише невідкладні процедури, забороняються відвідування будинків для літніх людей та клінік (окрім випадків смерті, народження та коли дітей відвідують батьки, а не навпаки). Продовжать працювати виключно продуктові магазини, аптеки, АЗС, банки. Прогулянки або зайняття спортом – лише поодинці або з родиною.

За виконанням наказу слідкуватиме поліція. Якщо пояснення порушника розпорядження, видасться поліцейському непереконливим, його очікує штраф до 25 тис. євро.

Баварія - прикордонний регіон Німеччини, тут зареєстровано майже 2, 5 тис. інфікованих і 15 смертей. Зьодер не упевнений, що ці 2 тижні дадуть результат, але введення жорстких обмежень – «єдиний можливий захід».

Тим часом у неділю, 22 березня, канцлер ФРН Ангела Меркель проведе відеоконференцію з главами земельних урядів щодо доцільності введені подібного заходу в інших регіонах країни.

«У неділю ми подивимося, як діють введені обмеження. На базі цього проаналізуємо ситуацію, як діяти далі», - сказав речник федерального уряду Штеффен Зайберт.

Він підкреслив, що якщо вже чинні обмеження і будуть посилені, це буде тимчасово.

Як зазначив президент Інституту Роберта Коха Лотар Вілер, опитування показали, що кожен другий продовжує регулярно виходити з дому та зустрічатися з друзями, кожен 4-й вважає те, що відбувається, не більше ніж панікою.