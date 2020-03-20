У Німеччині за добу - 2890 нових випадків коронавірусу

За добу в Німеччині в Інститут Роберта Коха (IRK) надійшли дані про 2890 нових випадків інфікування коронавірусом.

Про це сказав президент наукової установи Лотар Вілер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У Німеччині станом на 00.00 год 20 березня підтверджено 13957 випадків інфікування, це на 2890 більше, ніж напередодні; зафіксовано 31 смерть, на 11 більше, ніж добу тому», - сказав Вілер.

Середній рівень захворюваності по ФРН становить 17 на 100 тисяч. Але цей показник різниться за регіонами.

За словами професора, основним завданням є уповільнити поступ захворювання та забезпечити час для підготовки місць у лікарнях. Наразі в Німеччині є 28 тис. ліжок з ІВЛ, поставлено завдання щонайменше подвоїти їх кількість.

Президент IRK вважає, що госпіталізувати хворого на коронавірус є сенс тоді, коли в людини є проблеми з диханням. З легкими симптомами треба залишатися вдома.

Як повідомлялося, за даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 закінчились смертю, водночас 86 031 особа одужала.

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