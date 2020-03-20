За кордоном від коронавірусу лікуються 13 українців - МЗС
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Укрінформ
Лікування від коронавірусу за кордоном проходять 13 українців, а на карантині перебувають 38 громадян України.
Такі дані станом на 23.30 19 березня оприлюднило Міністерство закордонних справ на сторінці "Коронавірус у світі - оперативно від МЗС України" у Facebook.
Зокрема, зазначається, що 13 громадян України проходять лікування за кордоном: у Німеччині - 4, Італії - 2, Польщі - 2, ОАЕ - 1, Домініканській Республіці - 4.
5 українців, інфікованих коронавірусом, одужали, із них 4 - в Японії, 1 - Італії.
Одна громадянка України за кордоном померла від коронавірусу – це сталося в Італії 13 березня.
Водночас на карантині нині перебувають 38 українців.
Разом з тим, за даними МЗС, уже 23 тисячі 955 наших співгромадян, яких коронавірус застав за кордоном, повернулися в Україну за сприяння дипломатичних установ.
Фото: АА