Коронавірусом заразилися майже 246 тисяч осіб, понад 88 тисяч – одужали

Станом на 20 березня зареєстровано 245 829 випадків зараження коронавірусом, з них 88 441 особа одужала.

Про це повідомляє Worldometers.

Зокрема, 80 967 випадків зареєстровані в Китаї, де від коронавірусу померли 3 248 осіб.

Як повідомляє місцева влада, в країні другу добу не зареєстрували нових випадків коронавірусу, однак інфекцію виявили у 39 китайців, які повернулися з-за кордону. Крім того, за останню добу в країні померли 3 людини.

В Італії, де кількість померлих (3 405 осіб) перевищила кількість жертв в Китаї, всього зареєстровано 41 035 випадків зараження коронавірусом. Вилікувались уже 4 440 італійців.

В Ірані та Іспанії кількість випадків Covid-19 майже зрівнялася — 18 407 і 18 077 відповідно. При цьому в Ірані від хвороби загинули 1 284 людини, в Іспанії 831.

У Німеччині зареєстровано 15 320 випадків, з них 44 летальних, 115 одужали.

У США, де виявили понад 14 тис. заражених, за останню добу зареєстровано 574 випадки коронавірусу, померли 10 осіб, в результаті чого загальна кількість жертв в країні становила 217. Одужали вже 125 чоловік.

У Франції зареєстровано 10 955 випадків коронавірусу, померли 372 особи, 1295 одужали.

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У Південній Кореї (8 652 випадку, 94 смертей) за останню добу зафіксували 87 нових випадків, і ще 3 летальних.

У Швейцарії і Великій Британії зафіксували 4 222 і 3 269 випадки відповідно, при цьому в Британії померло 144 особи, а у Швейцарії 43.

В Австрії зафіксовано 2 196 випадків коронавірусу, з них 17 підтвердилися сьогодні.

В інших європейських країнах-тисячниках ситуація виглядає наступним чином: Бельгія — 1 795 хворих, Норвегія — 1 790, Швеція 1 439, Данія 1 151.

В Австралії на сьогодні кількість хворих становить 814 осіб, 58 з них були виявлені за останню добу.

Також 7 нових випадків були зафіксовані у Бразилії (всього 647), і ще 50 виявили в Таїланді (всього 322), у Мексиці заразилися 164 особи, з них 46 — за останню добу.

У Казахстані знайшли 5 нових випадків, всього там хворіють 49 осіб, померлих немає.

В Україні лабораторно підтвердили 26 випадків коронавірусу, 3 з них – летальні.