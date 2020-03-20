Інфіковані коронавірусом жителі Дніпра нещодавно повернулися із Франції

Двоє інфікованих коронавірусом у Дніпрі нещодавно повернулися із Франції.

Про це заявив голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це подружня пара, яка нещодавно повернулася з Франції", – сказав Бондаренко.

За його словами, пацієнти звернулися до лікарні самостійно. Вони перебувають в інфекційних боксах, підвищеної температури в них немає, стан стабільний.

Чиновник запевнив, що інфекційна лікарня обладнана всіма апаратами, є всі медикаменти і всі засоби захисту.

Як повідомлялось, в Дніпропетровській області визначені дві госпітальні бази: Дніпровська міська лікарня №21 та Криворізька інфекційна лікарня. Загалом вони - на 430 ліжок.

19 березня у Дніпропетровській області виявили перших двох хворих на коронавірусну інфекцію.

За результатами дослідження вірусологічної референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України, станом на 19 березня зафіксовано 5 нових випадків інфікування коронавірусом. Пацієнти ізольовані, їхній стан стабільний.

Наразі в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, три з них - летальні.

Фото: AA