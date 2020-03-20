Гутерреш сказав, що потрібно зробити для перемоги над коронавірусом

Поки людство бореться зі спільним ворогом, яким є COVID-19, торгівлю варто спростити.

Про це під час онлайн прес-конференції заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, повідомляє Xinhua.

“Ми мусимо утриматися від спокуси повернення до протекціонізму. Настав час зруйнувати торговельні бар’єри та відновити ланцюги постачання”, - сказав він.

Він додав, що “світ бореться зі спільним ворогом, ми воюємо із вірусом”.

“COVID-19 вбиває людей та цілить у саме серце реальної економіки: торгівлю, ланцюг постачання, підприємства, робочі місця. Цілі держави та міста - закриті”, - зазначив генсек.

На його переконання, чинна криза створює одночасно й “унікальні можливості”.

“Зробивши це правильно, ми здатні направити економічне відновлення на більш сталий та інклюзивний шлях. Утім, погано погоджені законодавчі дії загрожують закріпити, чи навіть посилити, вже й так невиправдану нерівність, скасувавши важко здобуті успіхи та зменшення бідності”, - підсумував Гутерреш.

Нагадаємо: станом на початок 20 березня в Україні зафіксовано 26 випадків захворювання коронавірусною інфекцією. МОЗ також повідомило про третю смерть в Україні від коронавірусу. В Івано-Франківську померла жінка, інфікована COVID-19.