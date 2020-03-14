Персоналу штаб-квартири ООН в Нью-Йорку наказали працювати з дому

Усі співробітники офісу ООН у Нью-Йорку з понеділка працюватимуть віддалено, аби сповільнити поширення COVID-19.

Про це йдеться в листі Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреш, розісланому усім нью-йоркським підлеглим, повідомляє Xinhua.

“З 16 березня до 1 квітня увесь персонал мусить працювати віддалено, хіба його фізична присутність у будівлі необхідна для виконання важливих завдань у Нью-Йорку та по всьому світу”, - заявив Гутерреш.

За його словами, це рішення дозволить “знизити фізичну присутність у штаб-квартирі ООН, продовжуючи виконувати наші функції”.

“Важливо звести до мінімуму соціальні контакти та дотримуватися чітких інструкцій ВООЗ, аби мінімізувати ризик передачі інфекції”, - наголосив Генсек.

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Відзначивши, що персонал ООН “працює із різних локацій, використовуючи різні технології”, співробітники у штаб-квартирі “й надалі надаватимуть важливу підтримку наших офісам та місіям на місцях, а також міждержавним процесам”.

“Упродовж наступних днів та тижнів ми більше, ніж зазвичай, залежатимемо від взаємного почуття професіоналізму та відповідальності. Я повністю впевнений у відданості співробітників убезпеченню один одного, при цьому виконуючи завдання для людей, яким ми служимо”, - підсумував дипломат.