Намети, ліжка та обігрівачі: ЄС допомагає Хорватії після потужного землетрусу

У зв'язку з потужним землетрусом у Загребі, що завдав значних руйнувань, Євросоюз у координації із владою Хорватії активував Механізм цивільного захисту для ліквідації наслідків стихійного лиха та вже почав надавати допомогу на місці.

Про це у понеділок під час онлайн-брифінгу поінформував речник Єврокомісії Ерік Мамер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Вчора у Загребі стався потужний землетрус, який завдав великої шкоди. Хорватія активувала Механізм цивільного захисту ЄС для ліквідації наслідків землетрусу. У межах негайного реагування Європейський Союз вже допоміг мобілізувати намети, пересувні ліжка, обігрівачі та спальні мішки з Словенії, Угорщини, Австрії й Італії. Крім того, супутникова система ЄС «Копернікус» допомагає у створенні супутникових карт уражених районів для допомоги в оцінці завданої шкоди», - сказав речник.

За повідомленням Єврокомісії, 22 березня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у телефонній розмові з прем’єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем висловила готовність надати країні необхідну допомогу й підтримку.

Я повідомляв Укрінформ, унаслідок сильного землетрусу, що стався 22 березня вранці у столиці Хорватії Загребі, постраждало 17 людей, один з потерпілих перебуває у критичному стані.