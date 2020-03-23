Землетрус у Хорватії: 17 постраждалих, пошкоджені будівлі

Унаслідок сильного землетрусу, що стався в неділю зранку в столиці Хорватії Загребі, постраждало 17 людей.

Про це повідомляє AP.

«Сильний землетрус стався в Хорватії у неділю – він спричинив паніку, евакуацію лікарень та завдав значної шкоди кафедральному собору у хорватській столиці. Постраждав 15-річний підліток, який у критичному стані, та ще 16 людей», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що після першого сильного поштовху сталося ще щонайменше чотири слабші.

#Croatia Hit by 6.0-Magnitude Earthquake



According to preliminary reports, the tremor hit north of Zagreb - the country's capital and largest city. At the moment, there is no official information about casualties or major damage, inflicted by the quake.#Earthquake #TMTV pic.twitter.com/Ekmms8amkb — TrueMe International (@TMTVint) March 22, 2020

Прем'єр-міністр Андрей Пленкович заявив, що землетрус був найсильнішим у Загребі за останні 140 років.

У багатьох будівлях виникли тріщини, пошкоджено стіни та дахи, вулиці завалило сміттям. Повідомлялося також про декілька пожеж.

На всій території Хорватії оголошено карантин через епідемію коронавірусу. У країні дозволено зібрання до 5 людей.

І хоча влада закликала людей уникати виходити у парки та сквери, але чимало громадян не мали іншого вибору, коли повибігали зі своїх будинків.

У суботу Національний штаб цивільного захисту Хорватії прийняв рішення зупинити рух громадського транспорту, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

На сьогодні у Хорватії підтверджено 235 випадків коронавірусу.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710, з них більше 99 тисяч осіб одужали, померло 14 704 людини.

В Україні підтверджено 73 випадки інфікування, три з них летальні.