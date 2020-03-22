Землетрус у Загребі не заподіяв шкоди українцям - посол

Внаслідок землетрусу в Загребі одна людина загинула, одна госпіталізована, наразі звернень від українців по допомогу на «гарячу лінію» не надходило.

Про це Укрінформу повідомив посол України у Хорватії Василь Кирилич.

«За інформацією урядової комісії Хорватії, одна особа загинула внаслідок падіння відламку будівлі, одна - госпіталізована. Зруйновано деякі будівлі. Урядова комісія оцінює масштаб збитків», - зазначив дипломат.

Кирилич також поінформував, що станом на 13 год ніхто з громадян України не звертався з проханнями по допомогу у зв’язку із землетрусом на гарячу лінію Посольства.

За словами Кирилича, будівля українського диппредставництва внаслідок підземних поштовхів не була пошкоджена.

Дипломат також звернувся у Twitter до українців, які перебувають у Загребі, із закликом бути обережними і стежити за новинами, а в разі повторного поштовху невідкладно залишити будівлі. Окрім того, він порекомендував не користуйтеся ліфтом і уникати перебування біля ліній електропередач і дерев.

Як повідомляв Укрінформ, три потужні землетруси магнітудою 5,3, 5,0 та 3,7 вранці у неділю сталися у столиці Хорватії Загребі.

Місцеві ЗМІ повідомили про загибель 15-річного хлопця внаслідок землетрусів.

Стихія завдала значної шкоди хорватській столиці.

Однією з найбільш постраждалих споруд унаслідок лиха є Загребський собор, що втратив частину однієї зі своїх веж.

Фото: HINA/Daneil KASAP