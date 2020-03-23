У Туреччині померли 30 осіб, кількість заражених перевищила 1200

За минулу добу в Туреччині загальна кількість інфікованих коронавірусом сягнула 1236, 30 осіб померли.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Загалом проведено 20 345 тестів, підтверджено 1236 діагнозів. 30 пацієнтів похилого віку ми втратили», - констатував міністр.

Він уточнив, що за минулу добу зафіксовано 289 фактів зараження COVID-19 та дев'ять летальних випадків.

«Ми втрачаємо нові життя. Кількість випадків збільшується. Але не слід забувати, що ми зробили якомога більше тестів. З кожним пацієнтом, який лікується, ми запобігаємо епідемії», - наголосив Коджа.

Міністр закликав громадян залишатися вдома, аби запобігти поширенню вірусу.

Як повідомлялося, через небезпеку поширення коронавірусу в Туреччині заборонили залишати домівки літнім та хронічно хворим людям.

У країні працюють гарячі телефонні лінії, куди можна повідомити про підозру на зараження коронавірусом. Також діють спеціальні служби, що забезпечують громадянам, котрі залишаються вдома, доставлення продуктів та необхідних товарів.

Фото: АА