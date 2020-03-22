Туреччина не каратиме українців, які не змогли вчасно виїхати - посол

Туреччина не каратиме українців, які не змогли вчасно виїхати - посол

Ексклюзив
Укрінформ
Туреччина не буде застосовувати санкцій до українських громадян, які через форс-мажорні обставини, зокрема припинення авіасполучення, порушили термін перебування на території країни.

Про це Укрінформу повідомив Надзвичайний та Повноважний Посол України в Туреччині Андрій Сибіга.

«Від міністерства закордонних справ Туреччини отримано ноту про незастосування штрафів за порушення строків перебування у країні для українських громадян», - зазначив дипломат.

Ця нота також стосується громадян інших країн, що перебувають на території Туреччини.

Тим часом посольство передало до МЗС Туреччини інформацію стосовно понадтермінового перебування чотирьох громадян України.

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«Ми вже відправили перелік осіб, маємо чотири кейси громадян України, стосовно яких ми підтверджуємо, що у зв’язку із форс-мажорними обставинами вони не змогли вчасно залишити територію Туреччини.  І в контексті цієї ноти сподіваємося, що питання буде позитивно вирішене, ми в цьому абсолютно переконані. Турецька держава ставиться з розумінням та йде назустріч», - наголосив Сибіга.

Як повідомляв Укрінформ, увечері 21 березня з аеропорту Стамбула до Києва вилетіли 217 українців. 

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