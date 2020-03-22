Сінгапур закриває кордони через коронавірус

"За день після того, як Сінгапур підтвердив перші два випадки смерті внаслідок коронавірусу, держава закриває свої кордони для короткочасних відвідувачів та деяких іноземних працівників", - йдеться у повідомленні.

Відсьогодні короткочасним відвідувачам більше не дозволятимуть в'їжджати або проїжджати через Сінгапур, а кваліфікованим працівникам не дозволять повертатися на острів, якщо вони працюють не у галузях, що надають найбільш необхідні послуги, таких як охорона здоров'я та транспорт, заявили у Міністерстві охорони здоров'я Сінгапуру.

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Як повідомлялося, у світі станом на ранок 22 березня коронавірусом інфікувались 307 280 людей. Померли 13 049 людей, 92 376 одужали.

У Сінгапурі, за останніми даними, зареєстровано понад 400 випадків коронавірусу.

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