У Тунісі оголосили загальнонаціональний карантин

Президент Тунісу Кейс Саїд оголосив про запровадження загальнонаціонального карантину в державі.

Про це повідомляє BBC.

"Туніс іде на карантин, щоб боротися з поширенням коронавірусу", - заявив президент країни.

Поки що не уточнюється, коли саме набуде чинності указ, згідно з яким людям дозволять виходити з осель лише з причин, пов'язаних зі станом здоров'я або для купівлі предметів першої необхідності.

Як зазначається, супермаркети, продуктові магазини та аптеки залишатимуться відкритими. Поїздки в межах країни дозволятимуться лише за наявності обґрунтованих вагомих причин.

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Першу смерть внаслідок коронавірусу в Тунісі зафіксували у четвер. На початку цього тижня в країні було запроваджено 12-годинну комендантську годину, з метою зупинити поширення захворювання.

За даними МОЗ України, у світі станом на 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 - летальні, 86 031 особа одужала.