У Північній Македонії ввели комендантську годину через коронавірус

Влада Північної Македонії оголосила про запровадження комендантської години по всій країні у нічний час задля запобігання поширенню нового коронавірусу.

Про це повідомляє агенція МИА, посилаючись на голову уряду країни Олівера Спасовського.

"У Північній Македонії запроваджується комендантська година з метою обмежити пересування людей з 21-ї години вечора до 6-ї ранку", - йдеться у повідомленні.

Це вперше в історії країни, коли влада запроваджує такі заходи з метою захисту населення країни від пандемії.

Обмеження руху не поширюватимуться на людей, яким потрібна невідкладна медична допомога, та на людей, які залучені до забезпечення карантинних заходів у державі.

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Як повідомлялося, станом на ранок 22 березня коронавірусом у світі інфікувалися 307 280 людей. Померли 13 049, ще 92 376 людей одужали.