На Шрі-Ланці ввели комендантську годину і відклали вибори

На Шрі-Ланці у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу ввели загальнонаціональну комендантську годину з п'ятниці до понеділка, а також відклали парламентські вибори.

Про це повідомляє BBC.

«Шрі-Ланка ввела загальнонаціональну комендантську годину з 18:00 за місцевим часом у п'ятницю до 06:00 понеділка», - йдеться в повідомленні.

Такий запобіжний захід було оголошено наступного дня після того, як виборчий комісар відклав парламентські вибори, заплановані на наступний місяць.

Як зазначає видання, за останні кілька днів у країні спостерігався сплеск захворюваності - число активних інфекцій збільшилося майже вдвічі за останні три дні.

Профспілка державних медичних працівників країни попередила, що траєкторія випадків захворювань у Шрі-Ланці навіть гірше, ніж в Італії.

Читайте також: Уряд Перу оголосив комендантську годину

За останніми даними Університету медицини ім. Джона Гопкінса на інтерактивній карті, кількість хворих на Шрі-Ланці становить 60 осіб, одужали 3.

Загальна кількість хворих Covid-19 у світі 244 523 особи. 10 031 пацієнт помер, 86 031 особа одужала.

Фото: АА