В Йорданії вводять комендантську годину через коронавірус

В Йорданії вводять комендантську годину через коронавірус

Укрінформ
Влада Йорданії оголосила про запровадження комендантської години на території всієї країни через поширення епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє агенція Roya News.

"Уряд вирішив запровадити комендантську годину в Йорданії, серед інших заходів щодо боротьби з коронавірусом", - йдеться у повідомленні.

Громадянам буде офіційно заборонено пересування у всіх регіонах Королівства з 7:00 ранку завтрашнього дня до подальшого повідомлення.

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Державний міністр ЗМІ Йорданії Амджад Адалех зазначив, що всі крамниці у всіх регіонах Королівства будуть зачинені. Уряд Йорданії оголосить у вівторок, 24 березня, конкретні години, коли люди зможуть здійснювати купівлю необхідних речей за механізмом, який буде пізніше оголошено.

Згідно з даними сайту Worldometer, в Йорданії наразі налічується 69 підтверджених випадків коронавірусу.

За даними МОЗ України, у світі станом на 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 закінчились смертю, водночас 86 031 особа одужала.

Фото: АА

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