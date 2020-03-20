В Йорданії вводять комендантську годину через коронавірус
Про це повідомляє агенція Roya News.
"Уряд вирішив запровадити комендантську годину в Йорданії, серед інших заходів щодо боротьби з коронавірусом", - йдеться у повідомленні.
Громадянам буде офіційно заборонено пересування у всіх регіонах Королівства з 7:00 ранку завтрашнього дня до подальшого повідомлення.
Державний міністр ЗМІ Йорданії Амджад Адалех зазначив, що всі крамниці у всіх регіонах Королівства будуть зачинені. Уряд Йорданії оголосить у вівторок, 24 березня, конкретні години, коли люди зможуть здійснювати купівлю необхідних речей за механізмом, який буде пізніше оголошено.
Згідно з даними сайту Worldometer, в Йорданії наразі налічується 69 підтверджених випадків коронавірусу.
За даними МОЗ України, у світі станом на 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 закінчились смертю, водночас 86 031 особа одужала.
Фото: АА