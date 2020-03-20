У Ніцці ввели комендантську годину

У французькій Ніцці заборонили громадянам залишати помешкання після 20 години.

Про ухвалення відповідного рішення поінформував у Twitter мер Ніцці Крістіан Естрозі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я підтримую запровадження заходів, які включатимуть і комендантську годину. Вони не стосуватимуться осіб, діяльність яких необхідна для санітарної системи міста", - заявив міський голова.

A #Nice06, j'envisage même de prendre des mesures de couvre feu sauf pour les personnels indispensables au plan sanitaire pour la ville. #CODVID19 #AudreyAndCo pic.twitter.com/HsKmokY2jO — Christian Estrosi (@cestrosi) March 20, 2020

Як уточнює видання Le Journal du Dimanche, відповідний наказ мера вже підписаний 20 березня. Він одразу вступає у дію та передбачає заборону громадянам перебувати поза помешканнями після 20 години.

Мер пояснив: якщо всі магазини і аптеки зачиняються у цей час, то жодній особі немає сенсу виходити на вулицю.

Сам мер Ніцці Естрозі та його дружина інфіковані коронавірусом.

Станом на 20 березня у Франції зареєстровано 10 995 випадків зараження коронавірусом (включаючи заморські території); 372 людини померли.

Як повідомлялося, у Франції введений найвищий рівень загрози епідемії. У країні нині триває 15-денний карантин. Людям заборонено залишати домівки, окрім кількох нагальних причин: закупівля продуктів харчування, ліків; відвідування лікаря; необхідність продовжувати робочу діяльність без можливості дистанційного способу; піклування про людей, які потребують допомоги; вигулювання домашніх тварин (неподалік від місця проживання).

За порушення вимог карантину передбачений штраф у розмірі 135 євро.