Варшава вирішила не зупиняти метро
Про це в ефірі Onet.pl повідомив мер Варшави Рафал Тшасковський.
“Ні (немає планів закриття метро - ред.). Міська комунікація весь час працює, ми контролюємо ситуацію”,- заявив Тшасковський.
За його словами, завантаженість громадського транспорту Варшави зараз становить лише 30% від нормального режиму, оскільки жителі дотримуються рекомендацій і вказівок влади залишатися вдома.
Відтак, з понеділка, 23 березня, громадський транспорт у польській столиці перейде на роботу в режимі вихідного дня.
Мер Варшави закликав жителів міста, попри хорошу погоду, не збиратися більшими групами у парках, на бульварах, а залишатися вдома і виходити на прогулянку самостійно чи максимум удвох.
Станом на 20 березня, кількість заражених коронавірусом у Польщі зросла до 367 осіб, п'ять з них померли.