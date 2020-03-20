Варшава вирішила не зупиняти метро

Робота метро у Варшаві не припинятиметься, однак увесь громадський транспорт у місті з 23 березня переходить у режим роботи вихідного дня.

Про це в ефірі Onet.pl повідомив мер Варшави Рафал Тшасковський.

“Ні (немає планів закриття метро - ред.). Міська комунікація весь час працює, ми контролюємо ситуацію”,- заявив Тшасковський.

За його словами, завантаженість громадського транспорту Варшави зараз становить лише 30% від нормального режиму, оскільки жителі дотримуються рекомендацій і вказівок влади залишатися вдома.

Відтак, з понеділка, 23 березня, громадський транспорт у польській столиці перейде на роботу в режимі вихідного дня.

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Мер Варшави закликав жителів міста, попри хорошу погоду, не збиратися більшими групами у парках, на бульварах, а залишатися вдома і виходити на прогулянку самостійно чи максимум удвох.

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Станом на 20 березня, кількість заражених коронавірусом у Польщі зросла до 367 осіб, п'ять з них померли.