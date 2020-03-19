У Польщі кількість заражених коронавірусом зросла до 325 осіб

У Польщі з початку доби зафіксовано 38 нових випадків зараження коронавірусом, а загальна кількість хворих зросла до 325 осіб.

Про це заявив на пресконференції міністр охорони здоров’я Польщі Лукаш Шумовський, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Є 38 нових заражених осіб. Загалом маємо вже 325 з позитивним результатом (тесту на коронавірус – ред.) ",- повідомив Шумовський.

За інформацією МОЗ Польщі, з лікарні вже виписано так званого “нульового” пацієнта - першого в Польщі, в якого два тижні тому виявлено коронавірус.

За останню добу в Польщі виконано 1,6 тис. тестів на коронавірус, а загалом - понад 11,1 тис.

Польські правоохоронці загалом перевірили 32 тис. осіб, які перебувають на карантині, і виявили 304 випадки порушення цього режиму. На них може бути накладено штраф у розмірі 5 тис. злотих (понад 1,2 тис. євро).

У Польщі від коронавірусу на сьогодні померло п’ятеро людей.

За даними МОЗ України, станом на ранок 19 березня у світі офіційно зареєстровано 218 815 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 8810 людей померли та 84 114 осіб одужали.

Фото: АА