У Бельгії за добу - 309 випадків коронавірусу, семеро померли

За минулу добу у Бельгії кількість нових підтверджених випадків коронавірусу Covid-19 зросла відразу на 309, сягнувши 1795 осіб.

Про це з посиланням на дані Кризового центру Бельгії повідомляє бельгійське видання VRT.

«У Бельгії зареєстровано 309 нових випадків зараження коронавірусом за останні 24 години. Станом на сьогодні 634 людини перебуває у лікарнях. Ще сім людей померло... Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу сягнула 1795, хоча дійсні цифри можуть бути вищими», - йдеться у публікації.

За цими даними, 145 нових випадків виявлено у Фландрії, 95 – у Валлонії, 48 – у Брюсселі. Про постійне місце проживання ще 21 пацієнта не повідомляється.

Зазначається, що 130 людей перебуває в реанімації – ця кількість зросла на 10 пацієнтів за добу. За цей же час у Бельгії госпіталізовано 187 хворих на Covid-19. 88 людей підключено до апаратів штучної вентиляції легень – за добу їх кількість збільшилася на 22.

Загальна кількість загиблих від коронавірусу у Бельгії становить 21 людину. Одужали 155 людей.

За даними МОЗ України, станом на ранок 19 березня у світі офіційно зареєстровано 218 815 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 8810 людей померли та 84 114 осіб одужали.

фото: АА