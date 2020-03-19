Епідемія коронавіруса сповільнюється, людство виживе – біофізик Майкл Левітт

За початкових темпів зараження в провінції Хубей – весь світ мав би заразитися протягом 90 днів. Але потім тенденція змінилася

Нобелівський лауреат Майкл Левітт, американо-британо-ізраїльський біофізик, який викладає структурну біологію в Стенфордському університеті і проводить велику частину свого часу в Тель-Авіві, несподівано став ім'ям прозивним у Китаї, пропонуючи суспільству заспокоєння під час піку епідемії коронавіруса Covid-19 у країні.

Левітт не знайшов ні лікування, ні ліків, а просто зробив те, що у нього виходить найкраще: аналізував цифри. Статистика привела його до висновку, що, незважаючи на похмурі прогнози, поширення вірусу буде зупинено. Заспокійливі послання, які Левітт посилав своїм друзям у Китаї, були перекладені китайською і передавалися від людини до людини, що зробило його популярним об'єктом для інтерв'ю в азійській країні.

Майкл Левітт

Його прогнози справдилися: із 7 лютого кількість нових випадків захворювання, що реєструються щодня, почала знижуватися. За тиждень рівень смертності теж почав падати. Можливо, він не фахівець в сфері епідеміології, але Левітт розбирається у розрахунках і статистиці, сказав він «Calcalist» у телефонному інтерв'ю на початку цього тижня (переклад з англійської – «Лехаїм»). Спочатку інтерв'ю планувалося провести у фешенебельному комплексі «Сарона» в Тель-Авіві, де наразі проживає Левітт. Але після того, як він застудився – «не коронавірус», – жартома зауважив він, – інтерв'ю перетворилося на телефонне. Незважаючи на те, що він вважає, що пандемія закінчиться, Левітт підкреслює, що підтримує усі заходи безпеки, які зараз вживаються, і необхідність їх дотримання.

Левітт отримав Нобелівську премію з хімії у 2013 році за «розробку багатомасштабних моделей для складних хімічних систем». Він анітрохи не збирався бути пророком, який передбачає кінець чуми; це сталося випадково. Його дружина Шошан Брош – дослідниця китайського мистецтва і кураторка місцевих фотографів. Це означає, що подружжя розподіляє свій час між США, Ізраїлем і Китаєм. Коли почалася пандемія, Брош написала друзям у Китаї, щоб підтримати їх. «Коли вони відповіли нам, описавши, наскільки складним було їхнє становище, я вирішив уважніше поглянути на цифри, сподіваючись дійти якогось висновку», – пояснив Левітт. «Рівень зараження вірусом у провінції Хубей зростав на 30% щодня — це страшна статистика. Я не експерт з грипу, але я можу аналізувати цифри, і це експонентне зростання». За його словами, за таких темпів весь мав би заразитися протягом 90 днів. Але потім тенденція змінилася.

Майкл Левітт і Шошан Брош

Коли 1 лютого Левітт почав аналізувати дані, у Хубеї реєстрували 1800 нових випадків щодня, і протягом шести днів ця кількість досягла 4700, сказав він. «А потім, 7 лютого, кількість нових випадків зараження почала лінійно скорочуватися і це скорочення не припинялося. За тиждень те саме відбулося з кількістю загиблих. Ця різка зміна кривої визначила серединну точку і дозволила краще прогнозувати, коли закінчиться пандемія. Виходячи з цього, я дійшов висновку, що ситуація в усьому Китаї покращиться протягом двох тижнів. Справді, зараз дуже мало нових випадків зараження». Левітт порівняв ситуацію з банківськими відсотками – якщо в перший день людина отримує 30-відсоткову ставку на свої заощадження, наступного дня – 29% і т. д.: «Ви розумієте, що у кінцевому підсумку ви не дуже багато заробите».

Повідомлення, перекладені його друзями, швидко поширилися Китаєм, і люди, які хотіли переконатися, що він справді написав приписувану йому інформацію, заходилися зв'язуватися з Левіттом. «Саме так я і зрозумів, що мені треба продовжувати», – сказав він. «Я міг би сказати «так, саме це я і сказав», і залишити все як є». Щодня різні організації, такі як Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ), повідомляють про нові цифри. Левітт почав регулярно надсилати звіти своїм китайським друзям. За його словами, у зв'язку зі зменшенням кількості випадків зараження і смертності, вірус, ймовірно, зникне з Китаю до кінця березня. Спочатку, за словами Левітта, кожен пацієнт з коронавірусом у Китаї заражав в середньому 2,2 людини на день — це експонентне зростання яке може привести тільки до катастрофи. «Але потім темпи зростання почали падати, і кількість нових щоденних заражень наразі близько до нуля». Він знову порівняв це з процентними ставками: «Навіть якщо відсоткова ставка продовжує падати, ви все одно заробляєте. Сума, яку ви вклали, не зменшується, а зростає повільніше. Коли йдеться про хвороби, це дуже лякає людей, тому що вони постійно чують про нові випадки щодня. Але той факт, що рівень зараження сповільнюється, означає, що кінець пандемії близько».

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За словами Левітта, для цього є кілька причин. «У моделях експоненціального зростання ви припускаєте, що нові люди можуть заражатися щодня, тому що ви продовжуєте зустрічати нових людей. Але, якщо врахувати своє коло спілкування, ви в основному щодня зустрічаєте одних і тих самих людей. Ви можете зустріти нових людей у громадському транспорті, але навіть в автобусі через якийсь час більшість пасажирів будуть або інфіковані, або несприйнятливі». Інша причина, за якою рівень інфікування сповільнився, пов'язана з рекомендаціями про фізичне дистанціювання. «Тепер ти не обіймаєш кожного зустрічного на вулиці і уникаєш зустрічі обличчям до обличчя з людиною, у якої застуда, як це було у нас», – заявив Левітт. «Чим більше ви дотримуєтеся цього правила, тим більше ви можете контролювати інфекцію. Таким чином, за цих умов носій вірусу заражатиме тільки 1,5 людини кожні три дні, і швидкість зараження продовжуватиме знижуватися».

За словами Левітта, карантин має велике значення, але є й інші фактори. «Ми знаємо, що у Китаї був майже повний карантин, люди виходили з дому лише для того, щоб зробити важливі покупки, і уникали контактів з іншими людьми. В Ухані, де була найбільша кількість випадків зараження в провінції Хубей, кожен мав шанс заразитися, але тільки 3% заразилися», – пояснив він. «Навіть на «Diamond Princess» (круїзному кораблі, ураженому вірусом), рівень зараження не перевищував 20%». Грунтуючись на цій статистиці, сказав Левітт, він дійшов висновку, що багато людей просто природно несприйнятливі до вірусу.

Фото: АА

Як підкреслив Левітт, сплеск випадків в Італії викликає занепокоєння, але, за його оцінками, це є результатом більш високого відсотка літніх людей серед італійського населення, ніж у Китаї, Франції або Іспанії. «Крім того, італійська культура дуже відкрита, і італійці ведуть дуже насичене світське життя. Тому важливо ізолювати людей і не допускати контакту хворих людей зі здоровими». За словами Левітта, Китай провів величезну роботу і зумів отримати повний контроль над вірусом. «Наразі найбільше мене хвилює те, що США повинні ізолювати якомога більше людей, щоб виграти час для підготовки. Інакше це може призвести до ситуації, коли 20000 інфікованих людей одночасно потраплять до найближчих лікарнень, і система охорони здоров'я завалиться».

За словами Левітта, наразі в Ізраїлі немає достатньої кількості випадків захворювання, щоб надати дані, необхідні для проведення оцінок, але з того, що він може сказати, Міністерство охорони здоров'я займається пандемією у правильний, позитивний спосіб. «Чим жорсткіші будуть вжиті заходи безпеки, тим більше у них буде часу для підготовки до необхідного лікування і для розробки вакцини». Левітт уникає робити глобальні прогнози. У Китаї, за його словами, кількість нових випадків зараження скоро досягне нуля, а Південна Корея вже подолала серединну точку і вже може побачити кінець епідемії. Щодо решти світу, це все ще складно сказати, зазначив він. «Це закінчиться, коли усі хворі зустрічатимуться лише з тими, кого вони вже заразили. Мета полягає в тому, щоб не опинитися у ситуації, яка трапилася на круїзному лайнері».

Diamond Princess / Фото: Getty Images

За словами Левітта, «Diamond Princess» була найгіршим варіантом розвитку подій. «Якщо ви порівняєте корабель з країною – ми говоримо, що 250000 людей скупчилися на одному квадратному кілометрі, який страшенно переповнений. Це в чотири рази більше, ніж скупченість у Гонконзі. Це виглядає так, якби все населення Ізраїлю втиснути в 30 квадратних кілометрів». Крім того, за його словами, на кораблі була центральна система кондиціонування та опалення, а також загальна їдальня. «Це дуже комфортні умови для вірусу, і все ж заразилося тільки 20%. Це багато, але дуже схоже на рівень зараження звичайним грипом».

За словами Левітта, більшості людей, які вмирають від коронавіруса, більше 70 років. «Це відомий факт, що грип в основному вбиває літніх людей – близько трьох чвертей смертей від грипу припадає на людей старше 65 років». Простіше кажучи: «Бувають роки, коли вирує грип, як в США у 2017 році, коли смертність була в три рази вище звичайного показника. І все ж ми не піддалися паніці. Ось моє звернення: ви маєте думати про коронавірус, як про важкий грип. Він у чотири-вісім разів сильніше за звичайний грип, і все ж більшість людей залишаться здоровими, а людство виживе».

Лехаїм, calcalistech.com

Перше фото: АА