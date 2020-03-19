В Ірані за добу – понад 1000 нових заражених коронавірусом

У міністерстві охорони здоров'я Ірану заявили, що в країні протягом останньої доби кількість підтверджених випадків коронавірусу зросла на 1046 осіб.

Про це повідомляє агенція MEHR.

"Міністерство охорони здоров’я оголосило в четвер, що по всій країні було виявлено 1046 нових випадків зараження коронавірусом, а загальна кількість хворих наразі становить 18 407", - йдеться у повідомленні.

За словами заступника міністра охорони здоров’я Ірану Алірези Раєісі, станом на четвер, 5 799 пацієнтів з коронавірусом одужали та виписані з лікарень.

Кількість летальних випадків в Ірані сягнула 1 284-х , збільшившись на 149 з учорашнього дня.

Чиновники закликають людей уникати будь-яких поїздок, оскільки в країні розпочалися новорічні свята, що може потенційно сприяти поширенню вірусу.

Як повідомлялося, станом на ранок 19 березня у світі офіційно зареєстровано 219 351 випадків зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 8 970 смертей та 85 749 випадків, коли пацієнти успішно одужали після зараження.