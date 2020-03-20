Губернатор Каліфорнії ввів суворий карантин для 40 мільйонів жителів штату

Губернатор Каліфорнії ввів суворий карантин для 40 мільйонів жителів штату

Укрінформ
Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом віддав наказ на запровадження жорсткого карантину для всіх жителів американського штату через різке збільшення кількості хворих на новий коронавірус COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні CNN.

"Усім 40 мільйонам мешканцям штату Каліфорнія наказано залишатися вдома, щоб запобігти поширенню коронавірусу", - зазначається в повідомленні.

Це перше суворе обмеження, запроваджене на рівні окремого штату в США розпорядженням губернатора. Воно набуло чинності ввечері четверга та залишатиметься чинним до наступного повідомлення.

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При цьому в штаті залишатимуться відкритими АЗС, аптеки та продуктові магазини. Ресторани, які доставляють їжу, також продовжать працювати. Доступними залишатимуться й послуги банків, правоохоронних органів та деяких місцевих органів самоврядування.

Станом на зараз, Каліфорнія не є найбільш постраждалим штатом у країні. Загалом, у ньому виявлено близько 900 інфікованих на коронавірус, 19 померлих. Натомість найбільша захворюваність у США спостерігається в штатах Нью-Йорк (5,3 тисяч інфікованих) та Вашингтон (1,37 тисяч хворих).

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Загалом, четвер став рекордним щодо поширення коронавірусу в США. Лише опівдні був зафіксований показник у 10 тисяч інфікованих по всій країні. Опівночі ця цифра сягнула 14 тисяч у всіх 50-ти американських штатах і столичному окрузі Колумбія.

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