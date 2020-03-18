У Штатах кількість жертв від коронавірусу різко перевалила за сотню

Різке збільшення інфікованих на коронавірус, а також летальних випадків у США сталося впродовж першої половини дня вівторка.

Про це повідомляє CNN.

"Щонайменше 100 людей померли від нового коронавірусу в США", - зазначається в повідомленні.

Загальна кількість заражених, за офіційною статистикою, підскочила до 5 559 випадків, зауважує телеканал, однак вже в ніч на вівторок ці показники значно різнилися. Кількість осіб, які отримали позитивні тести на коронавірус, сягнула 4,6 тисячі, померлих було лише 85 за весь час спостережень.

Загалом, захворювання людей зареєстровано в усіх 50 американських штатах. При цьому, найбільш постраждалими вважаються штати Вашингтон, Нью-Йорк і Каліфорнія.

Фото: АА