Китай відправить до Євросоюзу 2 мільйони масок і тести на коронавірус

Уряд Китаю відправить велику кількість захисних засобів до Європейського Союзу, щоб допомогти у боротьбі з коронавірусом.

Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

"Поговорили з прем'єр-міністром Китаю Лі Кецяном, який оголосив, що Китай надасть 2 мільйони хірургічних масок, 200 тисяч масок N95 і 50 тисяч наборів для тестування. У січні Євросоюз допоміг Китаю, пожертвувавши 50 тонн обладнання. Сьогодні ми вдячні за підтримку Китаю. Нам потрібна підтримка один одного у важкі часи", - наголосила вона.

Spoke with 🇨🇳PM Li Keqiang who announced that China will provide 2 mil surgical masks, 200,000 N95 masks & 50,000 testing kits. In January, the 🇪🇺helped 🇨🇳by donating 50 tonnes of equipment. Today, we're grateful for China's support. We need each other's support in times of need. pic.twitter.com/2Vsw9p50Ej — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 18, 2020

За словами президента Єврокомісії, ЄС нарощує виробництво засобів захисту, однак для цього знадобиться кілька тижнів.

Раніше Урсула фон дер Ляєн повідомила, що вакцину від нового коронавірусу можуть створити вже цього року, а вже восени вона може бути доступною для людей.

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Станом на ранок 19 березня у світі офіційно зареєстровано 219 351 випадок зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 8 970 смертей та 85 749 випадків, коли пацієнти успішно одужали після зараження.

Фото: Xinhua