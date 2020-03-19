Китай відправить до Євросоюзу 2 мільйони масок і тести на коронавірус

Китай відправить до Євросоюзу 2 мільйони масок і тести на коронавірус

Укрінформ
Уряд Китаю відправить велику кількість захисних засобів до Європейського Союзу, щоб допомогти у боротьбі з коронавірусом.

Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

"Поговорили з прем'єр-міністром Китаю Лі Кецяном, який оголосив, що Китай надасть 2 мільйони хірургічних масок, 200 тисяч масок N95 і 50 тисяч наборів для тестування. У січні Євросоюз допоміг Китаю, пожертвувавши 50 тонн обладнання. Сьогодні ми вдячні за підтримку Китаю. Нам потрібна підтримка один одного у важкі часи", - наголосила вона.

За словами президента Єврокомісії, ЄС нарощує виробництво засобів захисту, однак для цього знадобиться кілька тижнів.

Раніше Урсула фон дер Ляєн повідомила, що вакцину від нового коронавірусу можуть створити вже цього року, а вже восени вона може бути доступною для людей.

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Станом на ранок 19 березня у світі офіційно зареєстровано 219 351 випадок зараження коронавірусом SARS-CoV-2, 8 970 смертей та 85 749 випадків, коли пацієнти успішно одужали після зараження.

Фото: Xinhua

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