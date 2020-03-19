Китай передав Франції мільйон масок для захисту від коронавірусу

Китай передав Франції мільйон масок для захисту від коронавірусу

Укрінформ
Китай безкоштовно передав Франції мільйон масок для захисту від коронавірусу.

Про це в ефірі телеканалу BFM.TV повідомив міністр Європи та закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Китайський літак приземлився (у Франції – ред.) із вантажем захисних засобів", - заявив міністр.

Він додав, що другий літак прибуде у четвер.

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Ле Дріан повідомив, що китайська сторона у знак солідарності передала Франції один мільйон масок та інших медичних матеріалів для захисту від коронавірусу з метою запобігання його поширенню.

Раніше Франція, у розпал епідемії в Китаї, передала китайській стороні 17 тонн медичних матеріалів та засобів гігієни.

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Як повідомлялося, у Франції станом на 17 березня підтверджено 7 730 випадків зараження коронавірусом; 175 людей померло.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 18 березня зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли. На території України станом на 18 березня зафіксовано 16 позитивних результатів на COVID-19: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та м. Київ (2).

Фото: АА

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