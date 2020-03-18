Франція обмежила продаж парацетамолу

Відсьогодні у Франції діють обмеження на продаж протизапальних ліків класу парацетамол (ліки були рекомендовані для боротьби з коронавірусом). Аптеки продають лише одну коробку ліків в одні руки.

Про це йдеться у заяві Французької агенції з лікарських засобів (ANSM).

«Прагнучи упередити масштаби «непотрібного зберігання» парацетамолу, з 18 березня вводяться обмеження на його продаж – одна упаковка в одні руки, або 2 – за наявності жару або лихоманки», - йдеться у документі.

У ANSM також попередили щодо «протизапальних препаратів (включаючи ібупрофен), які можуть маскувати інфекцію і, можливо, матимуть обтяжуючий ефект в окремих ситуаціях».

Разом із тим фахівці рекомендують пацієнтам, які лікуються протизапальними препаратами, не припиняти лікування та не соромитися звертатися до лікаря. Також попереджають, що при самолікуванні протизапальними засобами дозу 3 г на добу не слід перевищувати.

Як повідомлялося, загальна кількість випадків коронавірусу Covid-19 у 169 країнах та територіях становить 204 044 особи.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них 2 летальних.

Фото: RFI