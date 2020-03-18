Коронавірус у Нідерландах: черги за травою та обмеження на похоронах

Чому нідерландці не бояться підхопити у чергах коронавірус?

Щодня у Нідерландах фіксують понад 200 нових випадків коронавірусу. Станом на середину дня 17 березня кількість хворих зросла до 1705, померлих – 43 людини. Наймолодшій людині, яка померла від коронавірусу, було 63 роки, найстаршій – 94. Через спалах коронавірусу в країні не працюють школи, дитсадочки, вищі навчальні заклади, бари, ресторани, а також кофішопи (заклади, що мають дозвіл на публічний продаж конопель і продукції з них).

Закриття закладів із травичкою призвело до величезних черг, і вони були значно більшими, аніж у супермаркетах, а в деяких містах простягалися через усю вулицю. Окрім канабісу, нідерландці запасаються туалетним папером. Менше ніж за годину в магазинах розмітають увесь туалетний папір та серветки для кухні. Навіщо? Навіщо люди продовжують спустошувати магазини попри неодноразові звернення прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, який переконує, що магазини працюватимуть?

Отже – що, окрім туалетного паперу і конопель, скуповують нідерландці? Хто через коронавірус може бути присутній на похоронах? Які заходи проти поширення коронавірусу ввели у Нідерландах? І чи перенесуть розгляд справи МН17?

ПАНІКА ПО-НІДЕРЛАНДСЬКИ

Попри паніку та щоденні атаки на полиці з туалетним папером, Нідерланди не поспішали закривати школи й дитсадки. Минулого тижня прем'єр-міністр країни Марк Рютте пояснив, що заклади початкової й середньої освіти в Нідерландах не закривають на карантин, бо тоді багато людей не зможуть вийти на роботу, оскільки будуть змушені залишитися вдома з дітьми.

“Я дотримуюся порад фахівців, які кажуть, що у дітей ризик захворіти – значно менший, аніж у дорослих. Якщо ми закриємо школи, втратимо багато людей у таких сферах, як, наприклад, охорона здоров’я”, – сказав Рютте.

Він також закликав населення припинити паніку та не скуповувати продукти й туалетний папір на тлі світової пандемії коронавірусу і запевнив, що всіх товарів удосталь.

“Скуповувати все в магазинах немає жодної потреби. Подумайте про тих, хто багато працює, а прийде сьогодні ввечері після роботи в магазин – і побачить порожні полиці”, – наголосив він.

Та хто ж слухає того прем'єра! На вулицях можна було побачити людей із повними візочками їжі, які котили просто додому. Найбільше розкуповують хліб, м'ясо, миючі засоби, туалетний папір та наповнювачі для котячих туалетів. Окрім супермаркетів, у країні також працювали бари та ресторани – й із сусідньої Бельгії, де все вже було закрито, молодь приїздила в Нідерланди. Та з кожним днем у країні кількість хворих зростала. Спочатку це було близько 100 нових пацієнтів, а згодом – понад 200. Й у Нідерландах вирішили до 31 березня закрити всі музеї, було скасовано концерти, виставки, служби у церквах… Почала діяти заборона на зібрання більше 100 людей. Кінотеатри не закрили, тож там на один сеанс не продавали більше сотні квитків. А вже за кілька днів було прийнято рішення: закрити до 6 квітня школи та дитсадки. Відвідувати їх могли лише діти, зокрема, медиків, поліцейських, працівників супермаркетів – тобто тих, хто не може працювати вдома. Також міністр освіти Арі Слоб зазначив, що навчальні заклади вирішили закрити не лише через занепокоєння батьків, а ще й тому, що багато вчителів захворіли. Водночас міністр охорони здоров’я Нідерландів Брюно Браунс закликав людей дотримуватися дистанції, не підходити ближче, аніж на 1,5 метра. А ще – піклуватися одне про одного, насамперед – про людей похилого віку, які перші в групі ризику. Окрім шкіл, закрили всі бари, ресторани, спортклуби і навіть кофішопи. І останнє призвело до величезних черг по всій країні. І тут цікавий факт щодо закупів, адже закон забороняє купувати більше 5 грамів легких наркотиків в одні руки.

ПЕРЕЖИТИ КОРОНАВІРУСНУ КРИЗУ

Вулиці спорожніли. Люди поховалися по домівках. Одні намагаються зберігати спокій, заспокоюючи себе косячком. Інші – з допомогою гумору, створюючи цілі групи зі смішними фото та картинками із зображенням, наприклад, будинку з туалетного паперу чи відео батька, який пішов із дітьми в магазин у ластах. Однак, підприємцям геть не весело. Вони не можуть працювати з дому, як, наприклад, співробітники ІТ-компаній. Всі ресторани, кафе та бари закриті, й через це у них очікується падіння щорічної виручки на 50%. Підприємці почали панікувати. У соцмережах з’явилася ініціатива допомогти улюбленим закладам харчування та відпочинку вижити, купуючи чеки, які після карантину можна буде використати протягом року.

Влада Нідерландів заявила про намір надати податкові пільги підприємцям, які постраждали через коронавірус. Йдеться, зокрема, про такі галузі як торгівля та туризм. Для цього бізнесу терміни виплат перенесуть на рік, податки для багатьох також можуть бути скасовані.

Люди не планують свої відпустки, і це вдарило не лише по турфірмах. Air France-KLM – одна з багатьох авіакомпаній, що постраждали від коронавірусу. Протягом наступних двох місяців вона майже припиняє польоти. Очікується, що будуть перевозити на 70-90% менше пасажирів. Усе більше країн закривають свої кордони, відмовляються літати. Зокрема, йдеться про США, Туреччину та Ізраїль. У Нідерландах заборонені пасажирські рейси з Китаю, Ірану, Італії та Південної Кореї. Нідерланди та Франція вже заявили, що вивчають можливості надання допомоги Air France-KLM, щоб компанія пережила кризу.

Схоже, що єдиний бізнес, який завжди тримається на плаву – ритуальні послуги. Однак і там можуть бути збитки. Адже від вівторка 17 березня у цій сфері почали діяти заходи щодо обмеження розповсюдження коронавірусу. Проводити великі церемонії не можна, кількість присутніх на похоронах обмежена, тільки найближчі родичі.

“На похоронах можуть бути присутні тільки батьки, партнери та діти померлих”, – поінформувала найбільша організація похоронних компаній у Нідерландах – BGNU.

При цьому всім присутнім рекомендується дотримуватися мінімальної відстані – 1,5 м, не цілувати одне одного та не потискати руки. Як варіант пропонують підтримати словами чи висловити співчуття, поклавши руку на серце. Варто зазначити, що не всі ритуальні компанії згодні з такими змінами. На їхню думку, це принесе багато страждань близьким, які втратили рідну людину. Також дуже важко визначити, хто для померлого був найближчим – кровні родичі, чоловік/дружина чи, наприклад, сусід. Вони наголошують, що згідно з рішенням уряду, не можна збиратися більше як 100 людей. Тож не зобов’язані дотримуватися жодних обмежень під час поховань.

ЗАХОДИ ТА ПРОГНОЗИ

Щоб забезпечити невідкладну допомогу хворим на коронавірус, медики відкладають нетермінові операції. Так вони заощаджують захисні засоби, наприклад, маски. У такий спосіб можна забезпечити і більше лікарняних ліжок для хворих на коронавірус. Через спалах коронавірусу в Нідерландах заборонено відвідувати затриманих, які перебувають у місцях позбавлення волі. Замість візитів затриманим дозволено частіше телефонувати близьким. Заборона не стосується лише адвокатів.

З вівторка 17 березня 2020 року не працюватимуть суди, розглядатимуть лише термінові справи. Щодо судового засідання у справі МН17, що мало відбутися 23 березня 2020 року, поки відомо, що через спалах коронавірусу воно відбуватиметься без присутності громадськості та ЗМІ. Слідкувати за процесом можна буде за допомогою прямої трансляції.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте звернувся до нідерландського народу під вечір понеділка. Він наголосив: ситуація з коронавірусом є дуже серйозною і триватиме не дні, навіть не тижні.

Марк Рютте

“Немає легкого, швидкого виходу з цієї дуже складної ситуації. Реальність полягає в тому, що найближчим часом велика частина населення Нідерландів буде заражена коронавірусом”, – сказав він у своєму зверненні.

Він також закликав мешканців Нідерландів дотримуватися всіх заходів, ухвалених урядом.

І наостанок – про травичку та туалетний папір. Після ажіотажу біля кофішопів, закладам таки дозволили працювати, щоб уникнути нелегальної торгівлі наркотиками. Щодо них діятимуть ті ж самі правила, що й для ресторанів, яким дозволили готувати їжу клієнту з собою. Також працює доставка додому. Що ж стосується туалетного паперу, то його вдосталь, як і інших товарів, що знову і знову з’являються на порожніх полицях. Чому люди масово скуповують туалетний папір, існує кілька версій. Одна з них: з паперу роблять маски, які стали справжнім дефіцитом. Ще одна – психологічна. Наслухавшись новин і невтішних прогнозів, людина починає панікувати: якщо вже сьогодні не купити побутові речі та продукти, то це зроблять усі інші, й обіцяних владою Нідерландів товарів на всіх не вистачить. Людину охоплює паніка, втрачається контроль – і починається божевільний шопінг. Через усю цю шаленість прем’єр-міністр знову звернувся до співвітчизників у понеділок і вкотре закликав припинити атакувати магазини. Адже саме там, у натовпі, є великий ризик захворіти на коронавірус і збільшити сумну статистику, що призведе до запровадження повної заборони на вихід із дому.

Ірина Драбок, Гаага

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