Єврокомісія розгляне майбутнє Східного партнерства на телеконференції

Європейська комісія завтра у режимі телеконференції розгляне Комунікацію щодо довгострокової перспективи програми Східного партнерства на майбутні роки.

Про це на брифінгу у Брюсселі поінформував речник Єврокомісії Ерік Мамер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Засідання Колегії Єврокомісії пройде в режимі телеконференції, її головною темою буде подолання коронавірусу. Комісія обговорить також результати віртуальної зустрічі глав держав та урядів, яка розпочнеться цього вечора о 17.00. Колегія також ухвалить Комунікацію щодо довгострокових перспектив Східного партнерства після 2020 року», - зауважив Мамер.

Як повідомлялося, до Східного партнерства входять шість країн: Україна, Грузія, Молдова, Азербайджан, Вірменія і Білорусь. Перші три з країн-учасниць входять до так званого «Тріо асоціації», тобто мають з ЄС чинні Угоди про асоціацію та ставлять перед собою амбітні цілі в контексті європейської інтеграції. Черговий саміт Східного партнерства запланований на 18 червня 2020 року.