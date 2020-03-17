Суд у справі МН17 не переноситимуть через коронавірус

У Нідерландах через спалах коронавірусу не переноситимуть судове засідання у справі МН17, призначене на 23 березня.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі з посиланням на пресслужбу суду.

"23 березня 2020 року о 10:00 слухання у справі MH17 відбудуться, але без присутності громадськості та преси", - повідомили у суді.

Стежити за судовим процесом усі охочі зможуть через пряму трансляцію.

Як повідомляв Укрінформ, у судовому комплексі "Схіпхол" 10 березня відбулося друге судове засідання у справі МН17. Суд оголосив перерву до 23 березня 2020 року.

Пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебувало 283 пасажири й 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна Спільна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий ракетою, випущеною з зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у причетності до катастрофи рейсу МН17.

19 червня 2019 року Спільна слідча група назвала імена чотирьох підозрюваних, яких вважають причетними до транспортування та бойового застосування "Бука" - це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський, підполковник спецпризначення ГРУ Олег Пулатов (усі троє - громадяни РФ), громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".