Слухання МН17: засекречені свідки під номерами і компроміс для підозрюваного

Хто виступає за розкриття імен свідків і скільки “Буків” РФ перекинула бойовикам?

У судовому комплексі “Схіпхол” 9 та 10 березня 2020 року відбулися два судових засідання у справі МН17. Суд оголосив перерву до 23 березня. Під час другого засідання трійка нідерландських прокурорів багато говорила про свідків збиття пасажирського літака рейсу МН17 над окупованою частиною Донбасу 17 липня 2014 року. Зокрема, йшлося про великі ризики та небезпеку для тих, хто давав свідчення. Уся особиста інформація про свідків, які проходять у справі про катастрофу, засекречена. Замість імен і прізвищ – літери та номери. Отже, що розповіли свідки про “Бук”, який знищив пасажирський літак рейсу МН17 із Амстердама до Куала-Лумпура? Скільки “Буків” доправила Росія на Донбас?

ЗАХИСТ СВІДКІВ

Слухання відбуваються у найбільшій залі судового комплексу “Схіпхол” – D. У ній продумано все. Від зручних чорних крісел із підголів’ями до столів-трансформерів, які під час виступу суддів, прокурорів та адвокатів за лічені хвилини перетворюються на трибуни. Так, після трансформації свого місця нідерландський прокурор Тайс Бергер узявся розповідати про результати розслідування та важливі подробиці справи. Розслідування щодо МН17 тривало в рамках Міжнародної спільної слідчої групи (JIT). Одночасно до нього долучилися 5 країн-учасниць JIT: Нідерланди, Україна, Австралія, Бельгія та Малайзія. Кожна вивчала докази, проводила розслідування, експертизи, допити свідків і робила свої висновки стосовно трагедії, яка забрала життя 298 людей. Головне завдання Міжнародної спільної слідчої групи – координація, обмін інформацією та, головне, нерозголошення інформації, яка може зашкодити слідству.

“Було опрацьовано багато відео з відкритих джерел, досліджені телефонні розмови”, – зазначив під час свого виступу нідерландський прокурор Тайс Бергер.

Особливо прискіпливо ставилися до фото та відео із зображенням ЗРК “Бук”. Низка експертів вивчала походження цих матеріалів.

“Розслідування отримало докази того, що ракета була запущена саме із системи “Бук” неподалік смт Первомайське”, – сказав у суді Бергер. І є свідки, які підтверджують, що саме “Бук” збив МН17.

“Свідки опинилися перед великими ризиками. І ми мали забезпечити їхній захист, щоб вони могли дати покази без загрози їхньому життю та здоров’ю. Це також стосується тих свідків, родичі яких живуть на окупованих територіях”, – підкреслив нідерландський прокурор.

Він наголосив, що на окупованих територіях відбуваються численні порушення прав людини. “Один зі свідків сказав нам, що переживає за свою безпеку, що озброєні люди двічі навідувалися до нього, робили знімки. Тож йому довелося покинути своє місце проживання”, – розповів прокурор.

За його словами, деякі свідки заявили, що бояться загрози з боку РФ, зокрема, російських спецслужб, бояться, що їх можуть убити. Тож вони побажали свідчити анонімно.

У свою чергу, одна з трьох нідерландських прокурорів у суді Деді Вуй-а-Цой під час виступу пояснила: “Ми також задля захисту говоримо про свідків у чоловічій особі. Тож, якщо ми кажемо про свідка "він", це також може означати, що свідок – жінка”.

Вона навела ряд прикладів, чому потрібна конфіденційність і під час допиту свідків стороною захисту. Йдеться про адвокатів одного з чотирьох підозрюваних – підполковника ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання долучитися до судового процесу. Звісно, що він, так само, як і трійка інших підозрюваних: колишній офіцер ФСБ, колишній так званий міністр оборони так званої "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков); генерал, а на час збиття літака – полковник ГРУ генерального штабу збройних сил РФ, глава так званої "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і Леонід Харченко, який воював на боці так званої "ДНР", на слухання 9 та 10 березня не з’явилися.

Інтереси Пулатова представляють нідерландські адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк, які співпрацюють із російською колегою Оленою Кутьїною. Захисники Пулатова хочуть, щоб імена були відомі – мовляв, як інакше можна вірити таким показам.

Нідерландський прокурор Деді Вуй-а-Цой наголосила, що, як варіант, захист може поставити запитання свідкам у письмовій формі. Вона також пояснила, чому свідки мають бути захищеними і замість імен мають номери та літери. Наприклад, свідок С21 був підлеглим підозрюваного Леоніда Харченка та був залучений до транспортування комплексу “Бук”. А свідок М58 розповів про людей, які були присутні на місці запуску ракети.

РОСІЙСЬКІ “БУКИ”

На суді також стало відомо, що Росія відправила на непідконтрольну територію України не один зенітно-ракетний комплекс “Бук”. Перший “Бук” не доїхав до місця призначення, бо зламався. Тож йому на заміну вирушив другий. “Було дві ракетні установки "Бук": перша, яка зламалась, а потім друга, що збила MH17.

Варто також зазначити, що, виходячи з опублікованих перехоплених розмов, Росія, схоже, мала намір відправити ще один “Бук” разом із тим, що збив МН17”, – сказав у коментарі кореспонденту Укрінформу в Гаазі засновник міжнародної групи журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Гіґґінс. Тобто РФ планувала перекинути на Донбас три зенітно-ракетні комплекси “Бук”. А через те, що в бойовиків не було можливостей для транспортування, кордон перетнув лише один, яким збили МН17.

Еліот Гіґґінс

“Перший прибув за кілька днів до того, як MH17 був збитий, але він зламався та повернувся до Росії. Тоді Росія намагалася відправити ще два у ніч проти 17 липня, але тільки одна установка перетнула кордон, бо бракувало автотягачів для транспортування “Бука”, – пояснив Гіґґінс.

КОМПРОМІС ДЛЯ ПУЛАТОВА

Підозрюваний підполковник ГРУ РФ Олег Пулатов, якого в суді представляють двоє нідерландських адвокатів, виступив проти засекречення імен свідків. Очевидно, що він занепокоєний і хоче знати – хто розповів про транспортування ЗРК “Бук”, точніше “Буків”. Тим часом прокуратура Нідерландів хоче отримати покази Пулатова. Про це у залі суду заявив один із трьох нідерландських прокурорів. Він запропонував кілька варіантів. Зокрема, Пулатов може приїхати в Нідерланди, щоби свідчити просто у суді. Інший можливий варіант, за словами прокурора – дати свідчення у Росії представникам нідерландської сторони.

Адвокати Пулатова. Олена Кутьїна, Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк

“Якщо суд вирішить, що до червня ми маємо допитати Пулатова, то є два логічних варіанти. Його можна допитати або в РФ, або тут під час судового розгляду. А ще можна використати відеозв’язок”, – сказав нідерландський прокурор Тайс Бергер.

Він також наголосив: якщо Пулатов приїде в Нідерланди на суд як свідок, то йому гарантують безпеку. “Якщо Пулатова викличуть як свідка, то стаття 12 параграф 1 Європейської конвенції щодо взаємодопомоги говорить: якщо він постає перед судом як свідок, то не може бути заарештований. Якщо ж Пулатов вирішить виступити як відповідач, то його не можна буде викликати як свідка і дати гарантії. Свідкові ми можемо гарантувати захист від арешту”, – пояснив нідерландський прокурор.

Трьох інших фігурантів справи МН17 – Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського та Леоніда Харченка – теж закликали пояснити свої заяви щодо катастрофи.

Зокрема, в одному з інтерв’ю Харченко запевнив, що не причетний до збиття літака, однак докази говорять про його стосунок до розгортання комплексу “Бук”.

Дубинський також “має багато чого пояснити”. Наприклад, через місяці після збиття MH17 стало відомо про його причетність до катастрофи. Дубинський підтвердив, що його голос можна почути в розмовах про збиття МН17, але потім заперечив, що знав про це.

“Тепер у нього є можливість пояснити, як ми маємо зрозуміти ці різні заяви”, – наголосив нідерландський прокурор Тайс Бергер.

Судовий комплекс "Схіпхол" для розгляду справи MH17 було зарезервовано на рік. Згідно з попереднім графіком, слухання мали відбуватися з 9 до 13 березня, з 23 до 27 березня, з 8 червня до 3 липня, із 31 серпня до 13 листопада 2020 року та з 1 лютого до 26 березня 2021 року.

Але після двох днів судових засідань у процесі оголосили перерву. “Перерву оголошено до 10:00 23 березня”, – сказав головуючий суддя Гендрік Стейнгаюс. Одна з причин – прохання адвокатів Пулатова.

Гендрік Стейнгаюс

“Нам потрібно докладно вивчити матеріали справи. Ми не можемо дати своєї оцінки порушеним прокуратурою питанням станом на зараз. Той обсяг роботи, який має опрацювати захист, він недооцінений. Нам потрібно вивчити 36 тисяч сторінок”, – зазначила адвокатка Пулатова Сабіна тен Дуссхате з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

Водночас і адвокати родичів загиблих у катастрофі MH17 заявили про бажання отримати повний доступ до матеріалів справи, щоб заявити позицію своїх клієнтів.

Ірина Драбок, Гаага