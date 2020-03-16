У Франції за добу від коронавірусу померли 36 осіб, зафіксовано 900 підтверджених випадків захворювання. Загалом в країні зареєстровано 5423 випадки зараження коронавірусом, 127 людей померли.

Про це йдеться в офіційній заяві Національного агентства охорони здоров'я Франції.

«Станом на вечір неділі кількість жертв і заражених збільшилася до 127 померлих і 5423 підтверджених випадків, тобто 36 летальних та понад 900 заражених за останні 24 години. Понад 400 осіб госпіталізовані у важкому стані», - йдеться в заяві.

Уряд закликав французів дотримуватися рекомендацій щодо стримування розповсюдження коронавірусу після безпрецедентного зростання смертності. Виступаючи на телеканалі France-2 міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран вчергове закликав громадян дотримуватися запобіжних заходів і правил особистої гігієни. За його словами, він персонально спостерігав в Греноблі і Парижі, як люди виходять на прогулянки, заповнюючи сквери і парки, серед них багато літніх людей зі своїми онуками.

«Ми всі відповідальні за своє здоров'я, за рішення, які ми приймаємо щодня: скасувати прогулянки або візити - від усього цього залежить здоров'я французів. Вірус невидимий, він швидко поширюється і загрожує життю людей. Я наполегливо прошу французів виконувати правила і обмежити контакти», - сказав Веран, додавши, що у Франції щодня робиться близько 2000 тестів на коронавірус.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, станом на 16 березня по всьому світу коронавірусом заразилися 169 387 осіб, померли 6513, одужали - 77 257.

В Італії за останні 24 години зареєстровано рекордне число смертей - 368, всього в країні від епідемії померли 1809 осіб. В Європі, таким чином, вірус зараз поширюється швидше, ніж в Китаї. За добу в КНР зареєстровано 20 випадків зараження.