У Нідерландах через коронавірус зачиняються школи та порожніють крамниці

У Нідерландах через спалах коронавірусу не працюють дитсадки школи, а також вищі навчальні заклади.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Згідно з рішенням міністерства охорони здоров’я Нідерландів, у країні мають бути зачинені всі бари, ресторани, спортклуби. Таке рішення діятиме до 6 квітня 2020 року.

Відвідувати школи та дитсадки можуть лише діти медиків, поліцейських, працівників супермаркетів. Волонтери допомагатимуть доглядати дітей батькам, які не можуть працювати вдома.

Супермаркети у Нідерландах / Фото: Ірина Драбок, Укрінформ

Міністр охорони здоров’я Нідерландів Брюно Браунс закликав громадян дотримуватися дистанції у спілкуванні, а також піклуватися одне про одного, насамперед про людей похилого віку, які мешкають поруч.

Своєю чергою міністр освіти Арі Слоб зазначив, що навчальні заклади зачиняються не лише через занепокоєння батьків, а ще й тому, що багато вчителів захворіли.

Влада країни закликає не панікувати і не скуповувати харчові продукти, адже супермаркети роботу не припинятимуть. Варто зазначити, що у магазинах щодня великі черги, і вже ввечері можна побачити порожні полиці. Найактивніше розкуповують хліб, м'ясо, мийні засоби, туалетний папір та наповнювачі для котячих туалетів.

Як повідомляв Укрінформ, у Нідерландах кількість хворих на COVID-19 зросла до 1135, загалом померли 20 осіб.