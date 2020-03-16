Коронавірус "пройшовся" по полицях супермаркетів Відня

Мешканці столиці Австрії протягом вихідних активно скуповували в супермаркетах харчові продукти та товари першої потреби.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу в Австрії.

Журналіст відвідав низку супермаркетів провідних австрійських мереж Spar, Billa, Hofer, Mercur. І скрізь - тією чи іншою мірою - спостерігався дефіцит (а подекуди й відсутність) певних товарів.

Зокрема, через ажіотаж бракувало окремих видів овочів, м’ясних виробів, яєць, молочних продуктів, круп та макаронів, а також туалетного паперу.

Водночас в усіх мережах супермаркетів запевнили, що на складах продуктів достатньо.

У Відні люди активно закуповують продукти / Фото: Василь Короткий, Укрінформ

Паніки у зв’язку з коронавірусом у Відні немає. Більшість мешканців столиці Австрії дослухаються порад уряду щодо обмеження соціальних контактів: на вулицях значно поменшало перехожих. Однак лише одиниці носять медичні маски.

Як повідомляв Укрінформ, в Австрії активно поширюється коронавірус COVID-19. За останніми даними, інфіковано 860 осіб, з яких 245 у Тіролі, 122 – у Відні. У столиці від вірусу зафіксовано одну смерть людини похилого віку. Загалом по країні вже одужали шість осіб.

Намагаючись обмежити поширення коронавірусу, уряд Австрії вжив низку суворих заходів. Зокрема, з 16 березня в країні закриваються всі торгівельні точки, за винятком продуктових магазинів, аптек, АЗС, тютюнових крамниць. Також повністю заборонено масові зібрання.