Поляки заявляють про найвищу за 20 років підтримку членства в НАТО

Членство в НАТО підтримують 83% громадян Польщі, це є найвищим показником з часу приєднання країни до Альянсу в 1999 році.

Про це інформує польський Центр досліджень громадської думки (CBOS).

“Підтримка членства Польщі в НАТО зараз є найвищою за історію наших досліджень: 83%. При цьому 53% підтримують безумовно. Проти висловилися лише 2% опитаних”, - зазначає CBOS, зауваживши, що не визначилися з цього приводу 9% поляків.

За даними соціологів, перед вступом до НАТО, у лютому 1999 року, цей крок підтримували 60% поляків, 11% були проти, а 23% утрималися від оголошення своєї позиції.

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У нинішньому опитуванні, яке було проведено 6-16 лютого 2020 року, взяли участь 958 респондентів з усієї країни.

Польща разом з Чехією та Угорщиною офіційно приєдналися до НАТО 12 березня 1999 року.