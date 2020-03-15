Поляки заявляють про найвищу за 20 років підтримку членства в НАТО
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Укрінформ
Членство в НАТО підтримують 83% громадян Польщі, це є найвищим показником з часу приєднання країни до Альянсу в 1999 році.
Про це інформує польський Центр досліджень громадської думки (CBOS).
“Підтримка членства Польщі в НАТО зараз є найвищою за історію наших досліджень: 83%. При цьому 53% підтримують безумовно. Проти висловилися лише 2% опитаних”, - зазначає CBOS, зауваживши, що не визначилися з цього приводу 9% поляків.
За даними соціологів, перед вступом до НАТО, у лютому 1999 року, цей крок підтримували 60% поляків, 11% були проти, а 23% утрималися від оголошення своєї позиції.
У нинішньому опитуванні, яке було проведено 6-16 лютого 2020 року, взяли участь 958 респондентів з усієї країни.
Польща разом з Чехією та Угорщиною офіційно приєдналися до НАТО 12 березня 1999 року.