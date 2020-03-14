В Австрії Посольство і консульства України припинили прийом

У зв’язку з ускладненням епідеміологічної ситуації у світі та відповідним рішенням РНБО України, 16-20 березня консульський прийом відвідувачів у посольствах і консульствах України не здійснюватиметься.

Про це повідомляє у Facebook Посольство України в Австрії.

"Шановні українці та відвідувачі Посольства України в Австрії! У зв’язку з ускладненням епідеміологічної ситуації у світі та відповідним рішенням РНБО України 16-20 березня консульський прийом відвідувачів у посольствах і консульствах України здійснюватися не буде. Ми приносимо вибачення та розраховуємо на Ваше розуміння", - йдеться у повідомленні.

Водночас, в українському диппредставництві зазначили, що свої запитання українці Австрії можуть задавати у приватному листуванні на сторінці посольства у Facebook: "Наші консули зроблять все можливе, аби допомогти дистанційно".

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За останніми даними, в Австрії зафіксовано 602 випадки зараження коронавірусом Covid-19, одна людина померла, шестеро одужали. Найбільш враженою є прикордонна до Італії федеральна земля Тіроль, де стрімко зростає виявлення інфікованих осіб (наразі вже понад 200). Декілька громад на південному заході республіки перебувають на карантині, із забороною в’їзду-виїзду.