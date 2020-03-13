Генконсульство у Мюнхені припиняє прийом громадян через коронавірус

У Мюнхені Генеральне консульство України припиняє прийняття відвідувачів у зв'язку із загрозою епідемії у Німеччині, спричиненої коронавірусом.

Про це власному кореспондентові Укрінформу повідомили в Консульстві.

«З 13 по 27 березня у зв’язку із запровадженням превентивних заходів з нерозповсюдження коронавірусу Covid-19 Генеральне консульство України в Мюнхені відвідувачів не прийматиме", - зазначив співбесідник.

В установі просять перебронювати попередні записи, починаючи з 30 березня.

Гаряча лінія для дзвінків у разі загрози життю чи загибелі громадян України: 08955 273 724

Консультацію також можна отримати, надіславши лист електронною поштою на адресу: gc_dem@mfa.gov.ua.